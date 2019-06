Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Kering-Aktie nach einer Investorenveranstaltung auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 615 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag habe gezeigt, dass der Luxusgüterkonzern ein recht datengetriebenes Unternehmen sei, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kering habe das Zeug, den Umsatz im Zeitraum 2019 bis 2022 jährlich um durchschnittlich 8 Prozent zu steigern./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / 06:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-06-11/09:44

ISIN: FR0000121485