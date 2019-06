An der Wiener Börse zeichnet sich am Dienstag einehöhere Eröffnung ab. Eine Indikation auf den österreichischenLeitindex ATX signalisierte etwa eine halbe Stunde vor Handelsbeginnein Plus von rund 0,4 Prozent. Das europäische Börsenumfeld wurdevor Handelsbeginn ebenfalls freundlich indiziert.Wegen des gestrigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...