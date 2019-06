Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) ist in diesem Jahr definitiv eine eindrucksvolle, allerdings noch recht junge Börsengeschichte. Die ursprünglich einmal anvisierte IPO-Spanne von 19 bis 21 US-Dollar wurde bei dem derzeitigen Kursniveau von rund 112 Euro schon längst überrundet. Allein heute konnte der Hot Stock erneut um 25 % zulegen, was eine definitiv beeindruckende Entwicklung ist. Viele Investoren dürften sich inzwischen jedoch fragen, ob die Aktie nun nicht möglicherweise ein wenig heißgelaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...