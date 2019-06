Der Kurs der Commerzbank-Aktie kämpft derzeit mit der Marke von 6,50 Euro und hat in der 1-Monats-Betrachtung rund 17% nachgegeben. Wie heute bekannt wurde, hat die niederländische Großbank ING scheinbar kein Interesse an der Commerzbank mehr:Die Holländer hätten sich schon vor anderthalb Monaten gegen eine Übernahme entschieden, berichtete das "Handelsblatt" am Montag unter...

Den vollständigen Artikel lesen ...