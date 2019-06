Neckarsulm (ots) -



Nach dem gelungenen Debüt der Beyond Meat Burger im Lebensmitteleinzelhandel bei Lidl hat das Unternehmen auf die sehr hohe Nachfrage sofort reagiert und alles daran gesetzt, die beliebten Burger Patties zügig wieder anbieten zu können. Mit Erfolg: Ab 15. Juni ist die fleischlose und sojafreie Alternative aus Erbsenprotein und Rote Beete zum zweiten Mal als Aktionsprodukt in allen 3.200 Filialen verfügbar. Da der Hersteller den begehrten Artikel nur in beschränkten Mengen liefern kann, ist der Vorrat in jeder Filiale jedoch begrenzt. Erhältlich sind die Burger Patties im 227-Gramm-Zweierpack für 4,99 Euro.



"Wir können auch dieses Mal leider nur eine limitierte Stückzahl der Beyond Meat Burger anbieten, die aufgrund der hohen Nachfrage wahrscheinlich schnell vergriffen sein wird. Aber uns war es wichtig, die aktuell auf dem Markt verfügbare Menge der Beyond Meat Burger so schnell wie möglich erneut deutschlandweit in unsere Filialen zu bringen. Im engen Austausch mit dem Lieferanten ist uns dies innerhalb kürzester Zeit gelungen", erläutert Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. "Lidl-Kunden müssen dadurch nicht so lange auf die Fleischalternative warten, sollten aber wieder schnell sein, um sie zu ergattern. Allen Fans können wir schon verraten: Wir arbeiten bereits an weiteren Aktionen mit dem Beyond Meat Burger."



Informationen zum Beyond Meat Burger sowie zu zukünftigen Aktionen sind im Lidl-Newsroom und in den Social Media-Kanälen von Lidl zu finden:



