Mailand, (ots/PRNewswire) - Lumenis Ltd (https://lumenis.com/), das weltweit größte energiebasierte Medizinproduktunternehmen für ästhetische, chirurgische und augenheilkundliche Anwendungen, stellt auf dem diesjährigen WCD vom 11.-14. Juni ein breites Spektrum an neuen Technologien für Haut-, Haar-, Körper- und frauengesundheitliche Anwendungen vor.



Die neueste Entwicklung ist Legend Pro+ (https://lumenis.com/solutions/aesthetic/products/legend-pro-plus/), eine 4-in-1-Hochfrequenzplattform für Muskelstraffung von Gesicht und Körper (SMAS) sowie Resurfacing der Epidermisschicht von innen heraus durch eine ganz spezielle HF-Ablationstechnik. Ebenfalls vorgeführt wird NuEra tight (https://lumenis.com/solutions/aesthetic/products/nuera-tight/), die brandneue, hochmoderne Lösung zur Ganzkörperbehandlung (Körper und Gesicht). Durch die gezielte Erwärmung oberflächlicher oder tiefer Gewebeschichten eignet sich die nichtinvasive, intelligente temperaturgesteuerte HF-Technologie beispielsweise zur Behandlung von schlaffer Haut und Cellulite.



Lumenis hat ebenfalls SPLENDOR X (https://lumenis.com/solutions/aesthetic/products/splendorx/) im Gepäck, der weltweit erste Lasersystem zur Haarentfernung mit quadratischem Laserfleck. Das System ist mit der einzigartigen BLEND X Technologie ausgestattet und kombiniert hohe Fluenz und Repetitionsfrequenz für beschleunigte Behandlungsverfahren. Zu bestaunen ist auch PiQo4 (https://lumenis.com/solutions/aesthetic/products/piqo4/), eine weitere Neuvorstellung und die ultimative Pigment-Lösung für alle Hautbilder. Sie kombiniert Pico- und Nanotechnologien, um unerwünschte Tätowierungen und pigmentierte Läsionen von allen Hauttypen zu entfernen. Die weltbekannten M22, LightSheer und UltraPulse® Technologien sind auf dem Lumenis-Stand ebenfalls zu sehen. Und schließlich steht die Gesichtsbehandlungsplattform Geneo (http://pollogen.com/products/geneo/) von Pollogen im Rampenlicht. Sie bietet einen einzigartigen Behandlungsansatz mit Tripollar RF-, Oxygeneo- und Ultraschalltechnologien in Kombination mit den neuartigen Active OxyPods.



"Lumenis bietet ein breites Spektrum an Therapiemöglichkeiten für Dermatologen", sagte Dr. Mary Lupo aus New Orleans (Louisiana, USA)." "Ich arbeite seit ein paar Jahren mit den M22- und UltraPulse-Geräten von Lumenis. Ich habe seither Hunderte Patienten mit den unterschiedlichsten Hautproblemen behandelt. Mit den neuen Technologien der Marke wie SPLENDOR X bin ich jetzt in der Lage, einen größeren Patientenkreis erfolgreich zu therapieren. SPLENDOR X ist ein Quantensprung in der Laserhaarentfernungstechnologie mit großem Vorsprung vor vergleichbaren Plattformen."



Lumenis feiert seinen Erfolg mit mehreren Info-Sessions an seinem Stand A86. Für Fachvorträge und Einzelgespräche stehen führende Experten zur Verfügung, unter anderem Dr. Michael Gold und Dr. Ines Verner (Legend Pro+), Dr. Mary Lupo, (SPLENDOR X), Dr. Franco Vercesi (PiQo4), Dr. Jennifer Browning (FemTouch). Fachveranstaltungen finden ebenfalls zu den NuEra tight und LightSheer Technologien statt. Bei diesen Sessions können die Besucher Kontakte herstellen und neue Sichtweisen kennenlernen, wenn die Experten neue Verfahren vorstellen, um mit diesen Produkten einen optimalen Behandlungserfolg zu erzielen.



"Wir freuen uns darauf, unser Portfolio an Spitzentechnologien und -lösungen vorzustellen", sagte Tzipi Ozer-Armon, CEO von Lumenis. "Lumenis sieht es schon immer als seine Aufgabe, unseren Kunden eine große Auswahl an innovativen Lösungen anzubieten, um den Praxiserfolg zu unterstützen. Wir stehen zu unserem klinischen Versprechen: bessere Technologie für bessere Patientenversorgung!"



Besucher des Lumenis-Stands erhalten kostenlose professionelle Portraits. Am Dienstag, den 11. Juni um 15.00 Uhr findet ein exklusiver VIP Champagner-Toast statt. Für weitere Informationen besuchen Sie Lumenis.com (https://information.lumenis.com/wcd2019) oder Stand A86.



Informationen zu Lumenis



Lumenis ist ein weltweit führender Anbieter auf dem Gebiet der minimalinvasiven klinischen Lösungen für den chirurgischen, augenheilkundlichen und ästhetischen Markt und ein weltbekannter Experte für die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer energiebasierter Technologien, einschließlich Laser, Intense Pulsed Light (IPL) und Hochfrequenz (HF). Seit 50 Jahren verbessern die bahnbrechenden Produkte von Lumenis medizinische Behandlungsoptionen und haben zu zahlreichen technologischen und klinischen Goldstandards geführt. Lumenis hat erfolgreich Lösungen für zuvor unheilbare Erkrankungen sowie fortschrittliche Technologien entwickelt, die existierende Behandlungsmethoden revolutioniert haben. Lumenis ist ein Portfoliounternehmen der XIO Group, einer globalen Alternative Investment-Firma mit Sitz in London. Weitere Informationen finden Sie unter: www.lumenis.com



