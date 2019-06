Wien (www.anleihencheck.de) - In den nächsten Tagen stehen zahlreiche relevante US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aus Sicht der meisten Marktteilnehmer die wichtigste Veröffentlichung dürften die Verbraucherpreiszahlen (Mi.) für Mai sein. Die Kernrate - Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel - habe den Berechnungen der Analysten der RBI zufolge im letzten Monat nur um 0,1% p.m. zugelegt. Die Vorjahresrate dürfte von 2,1% auf 2,0% gesunken sein. Die Kraftstoffpreise hätten im Mai um knapp 3% über dem Niveau des Vormonats gelegen. Das saisontypische Plus liege im Mai bei 2,5%. Bereinigt um saisonale Effekte dürfte für die Kraftstoffpreise daher ein Anstieg von 0,3% p.m. ausgewiesen werden. Bei einem Gewicht im Warenkorb von 3,9% ergebe sich ein verstärkender Effekt auf den Anstieg des Verbraucherpreisindex von lediglich 0,01 Prozentpunkten. Die Analysten der RBI würden daher davon ausgehen, dass der Verbraucherpreisindex im letzten Monat ebenfalls um nur 0,1% p.m. angestiegen sei. Die Vorjahresrate dürfte von 2,0% auf 1,8% gesunken sein. ...

