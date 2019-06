Im Rahmen einer Studie hat das Team "Markt" der Blockchain-Initiative Energie (BCI-E) im EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. alle frei verfügbaren Informationen zu den aktuellen Blockchain-Pilotprojekten innerhalb der Energiewirtschaft analysiert. Das Ergebnis: Vor den insgesamt 35 identifizierten Projekten befasst sich die große Mehrzahl mit den Themen "Erzeugung und Vertrieb". Andere Wertschöpfungsstufen werden derzeit eher selten oder auch gar nicht durch Pilotprojekte abgedeckt. Die Ergebnisse der Analyse hat die BCI-E in Form einer Landkarte auf ihrer Website unter https://blockchain-initiative.de veröffentlicht. Dabei wurden nicht nur die Verteilung der Projekte auf die einzelnen Wertschöpfungsstufen dargestellt, sie wurden auch einzelnen Kategorien zugeordnet. "Anhand der Kategorisierung innerhalb der Wertschöpfungsstufe Erzeugung und Vertrieb ist zu erkennen, dass die meisten Pilotprojekte dem Anwendungsbereich ,Nachbarschaftsmodelle und Microgrids' zuzuordnen sind. Wahrscheinlich hat hier das ,Brooklyn Microgrid', das als eines der ersten Blockchain-Pilotprojekte einer der Vorreiter in der Energiewirtschaft war, viele weitere Projekte inspiriert", so das Team "Markt" zusammenfassend. Um mit anderen Analysen in diesem Bereich vergleichbar zu sein, diente beim Aufbau der Landkarte der Blockchain-Projekte in der Energiewirtschaft das Gesamtbild "Schematische Prozessübersicht in der Energiewirtschaft" aus der BDEW Publikation "Die digitale Energiewirtschaft" als Orientierung. Die Einordnung der Projekte erfolgte danach, wo entlang der Wertschöp-fungsstufe jeweils der Input und der Output erfolgen. Für die Kategorisie-rung wurde die BDEW-Studie "Blockchain in der Energiewirtschaft" herange-zogen. Nach der Einschätzung der BCI-E-Teams "Markt" ist die Blockchain in Form von Pilotprojekten als Technologie im Energiemarkt angekommen. Das Team ist gespannt darauf, welche neuen Pilotprojekte die Blockchain-Technologie in Zukunft noch bieten und auch bisher unberücksichtigte Wertschöpfungsstufen erfassen wird. Mit Identifikation neuer Projekte wird die Landkarte aktualisiert werden. Dadurch soll es einen aktuellen Überblick über die Verbreitung der Blockchain in der Energiewirtschaft geben. Weitere Informationen: Blockchain-Initiative Energie im EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. Der EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. ist die Vereinigung von Softwareherstellern, Unternehmensberatern, IT-Dienstleistern und Unternehmen aus der Energiewirtschaft. Ziel von EDNA ist es, die Unternehmen bei der Transformation der Energiemärkte hin zu "Energie 4.0" zu unterstützen. Dabei stehen die Bereiche Strukturierung, Standardisierung und Information im Vordergrund. Gleichzeitig unterstützt EDNA auch weiterhin die Automatisierung der Kommunikation sowie die Interoperabilität der Geschäftsprozesse zwischen den Marktpartnern in der Energiewirtschaft. Vor diesem Hintergrund agiert der EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation e.V. auch als Interessenvertreter seiner Mitglieder gegenüber anderen Verbänden sowie den politischen Institutionen. Hier steht zudem die aktive Mitarbeit in den entsprechenden Gremien im Fokus. 