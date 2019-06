MACHATSCHKALA (dpa-AFX) - Bei der Explosion auf einem Tanker in einem Hafen der Stadt Dagestan in Südrussland sind mindestens drei Matrosen ums Leben gekommen. Drei weitere kamen am Dienstag mit Verbrennungen in ein Krankenhaus, teilten die Behörden der Agentur Interfax zufolge mit. Ein Matrose befinde sich in kritischem Zustand, weil große Teile seiner Haut verbrannt seien. Zu dem Unglück in der russischen Teilrepublik Dagestan am Kaspischen Meer kam es den Angaben nach beim Abpumpen von Rohöl. Auf dem russischen Schiff befanden sich zwölf Besatzungsmitglieder. Öl sei nicht ins Wasser gelangt./cht/DP/mis

