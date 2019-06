Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten ist am Dienstag die Hoffnung gespielt worden, dass im US-chinesischen Handelsstreit beide Seiten irgendwie noch zueinander finden werden. Anleger setzen dabei auf den G20-Gipfel Ende Juni in Japan, wenn Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping zusammentreffen. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass Trump angedrohte Strafzölle auf Mexiko im letzten Moment noch aussetzte. In China hoben Hoffnungen auf stattliche staatliche Infrastrukturausgaben die Stimmung und machten die Börse in Schanghai klar zum Tagessieger.

Trump hatte den Druck auf China zuletzt noch erhöht, indem er neue Strafzölle ankündigte, sollte Xi nicht am G20-Gipfel teilnehmen. Allerdings gibt es dafür seitens Pekings bislang keine Indikation.

Dass an den US-Börsen am Vortag im Handelsverlauf ein Großteil der Gewinne wieder verloren ging, störte die Akteure in Asien wenig. Immerhin hatte der Dow-Jones-Index dennoch sein sechstes Tagesplus in Folge eingefahren.

In Tokio zog der Nikkei-Index moderat um 0,3 Prozent an auf 21.204 Punkte. In Seoul fiel das Plus etwas größer aus. Kräftiger aufwärts um 1,6 Prozent ging es in Sydney. Dort gab es noch Nachholbedarf vom handelsfreien Feiertag am Montag. Die Anleger in "Down Under" konnten erst jetzt auf die Beilegung des US-Handelsstreits mit Mexiko vom Wochenende reagieren und trieben den Leitindex auf Schlusskursbasis auf ein Elfeinhalbjahreshoch.

"Signifikante Änderung der Politik" in China

An den chinesischen Börsen, insbesondere in Schanghai, gab es ein Kursfeuerwerk. Der Schanghai-Composite schoss um 2,6 Prozent nach oben. In Hongkong lag der HSI im Späthandel 0,9 Prozent höher.

Für Fantasie sorgte, dass Peking die Lokalregierungen bei der Finanzierung von Großprojekten über Zweckanleihen besser unterstützen will. Die Ökonomen der Citigroup gehen davon aus, dass die Infrastrukturinvestitionen vor allem in der zweiten Jahreshälfte zulegen werden. Es sei eine "signifikante Änderung der Politik". China will dieses Jahr Zweckanleihen in Höhe umgerechnet rund 275 Milliarden Euro, zur Ankurbelung der Infrastrukturinvestitionen ausgeben. Als klassischer Infrastrukturwerte legten China Railway Construction um fast 8 Prozent zu.

Unter den Einzelwerten legten in Schanghai Yantai Shuangta Foods um das Tageslimit von 10 Prozent zu. Das Unternehmen hatte eine Abmachung über eine indirekte Belieferung des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat mitgeteilt, dessen Aktie zuletzt deutliche Kursgewinne verzeichnete.

Gesucht waren in der gesamten Region Aktien aus dem Finanzsektor. Sie profitierten wie schon an den US-Börsen davon, dass an den Anleihemärkten die Renditen wieder anzogen, weil wegen der verbesserten Stimmung Anleihen als sicherer Hafen wieder weniger gesucht waren. Nomura verteuerten sich beispielsweise in Tokio um 3,7 und Mitsubishi UFJ um 1,3 Prozent. In Sydney legten ANZ um 1,1, Westpac um 1,1 und Macquarie um 1,8 Prozent zu.

In Seoul stiegen Hanwha Aerospace um 1,7 Prozent nach dem Kauf des US-Triebwerkshersteller Edac für 300 Millionen Dollar. Damit dürften die Südkoreaner technologisch Vorteile erringen und sich auch neue Kunden in Nordamerika erschließen, so die Analysten von Nomura.

In der zweiten Reihe in Sydney verloren AGL 7,2 Prozent nach einem neuen Übernahmegebot an das Telekomunternehmen Vocus. Dessen Aktie schnellte darauf um 8,9 Prozent nach oben.

Bei Crown zerschlug sich die Spekulation auf ein Konkurrenzgebot für den Spielcasinobetreiber, nachdem Melco Ressort angekündigt hatte, 20 Prozent an dem Unternehmen zu übernehmen und einen Teil des Deals auch schon in trockene Tücher gebracht hat. Crown gaben um 1,7 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.546,30 +1,59% +15,94% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.204,28 +0,33% +5,94% 08:00 Kospi (Seoul) 2.111,81 +0,59% +3,47% 08:00 Schanghai-Comp. 2.925,72 +2,58% +17,32% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.815,39 +0,86% +6,78% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.607,76 +0,39% +9,05% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.208,97 +0,65% +3,89% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.653,22 -0,14% -2,08% 11:00 BSE (Mumbai) 39.929,24 +0,36% +10,14% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:55h % YTD EUR/USD 1,1331 +0,2% 1,1313 1,1296 -1,2% EUR/JPY 122,99 +0,3% 122,68 122,72 -2,2% EUR/GBP 0,8929 +0,1% 0,8916 0,8901 -0,8% GBP/USD 1,2691 +0,0% 1,2688 1,2690 -0,4% USD/JPY 108,55 +0,1% 108,43 108,63 -1,0% USD/KRW 1180,15 -0,3% 1184,05 1187,06 +5,9% USD/CNY 6,9154 -0,2% 6,9310 6,9344 +0,5% USD/CNH 6,9275 -0,2% 6,9436 6,9549 +0,8% USD/HKD 7,8366 -0,1% 7,8428 7,8427 +0,1% AUD/USD 0,6958 -0,0% 0,6960 0,6966 -1,2% NZD/USD 0,6596 -0,2% 0,6608 0,6618 -1,8% Bitcoin BTC/USD 7.936,75 -0,1% 7.946,75 7.717,25 +113,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,78 53,26 +1,0% 0,52 +13,7% Brent/ICE 62,62 62,29 +0,5% 0,33 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.325,79 1.328,10 -0,2% -2,31 +3,4% Silber (Spot) 14,71 14,70 +0,0% +0,01 -5,1% Platin (Spot) 804,60 807,00 -0,3% -2,40 +1,0% Kupfer-Future 2,69 2,66 +1,2% +0,03 +2,0% ===

