Das Bremer Koalitionsmodell aus SPD, Grünen und Linken als Horrorszenario für den Bund? Lars Klingbeil weißt Kritik aus der CDU schroff zurück.

In der SPD werden die Rufe nach einer ernsthaften Prüfung eines Bündnisses mit Grünen und Linken lauter. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warf CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit Blick auf eine solche Dreierkonstellation auf Bundesebene "plumpe Angstmacherei" vor. "Die Große Koalition ist nicht für immer in Stein gemeißelt", sagte Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Konstellationen jenseits der Union werden künftig auch wieder möglich sein. Was deshalb nicht mehr funktioniert, ist die plumpe Angstmacherei der Union vor einer Zusammenarbeit von SPD, Grünen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...