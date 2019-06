Unterföhring (ots) - 11. Juni 2019. Mit 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holt sich SAT.1 am Pfingstmontag den klaren Tagesmarktsieg. Zu diesem Erfolg trägt vor allem die Free-TV-Premiere von J.K. Rowlings "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (20:15 Uhr) mit großartigen 17,7 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.) bei. Hervorragend schlugen sich bereits am Nachmittag die beiden Teile von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" (14:50 Uhr und 17:35 Uhr) mit bis zu 11,9 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 11.06.2019 (vorläufig gewichtet: 10.06.2019)



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2