Vegane Burger, Fake-Frikadellen, scheinen gerade enorm in Mode zu sein. War doch kürzlich bei einem großen Discounter das neue Produkt in Nullkommanichts ausverkauft. Eine fleischlose Bulette wird in Deutschland von einem Unternehmen vertrieben, in das Bill Gates und Leonardo DiCaprio investiert haben. Ernährung ist ein wichtiges und großes Geschäft. Eine Gesellschaft, die sich durch seine patentierte Methode zur Entwässerung organischer Materialien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...