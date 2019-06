Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Evotec auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die neue Partnerschaft mit der Bill & Melinda Gates Stiftung sei ein exzellenter Beweis für die Fähigkeiten des Wirkstoffforschers im Bereich der Infektionskrankheiten, schrieb Analyst Volker Braun in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei aber wohl auch kein Zufall, dass die Allianz nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe des Kaufs des US-Unternehmens Just Biotherapeutics komme, zu deren Gründungsinvestoren die Stiftung ebenfalls gehöre./tav/tih

