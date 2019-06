Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Deutsche Wohnen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 38 Euro gesenkt. Es sei sehr wahrscheinlich, dass eine wie auch immer geartete Mietpreisregulierung in Berlin bereits im kommenden Jahr umgesetzt werden könnte, schrieb Analystin Valerie Guezi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dies wäre für Deutsche Wohnen mit die größte Bedrohung und dürfte die längerfristigen Finanzkennziffern des Immobilienkonzerns erheblich verschlechtern./edh/mis

