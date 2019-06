Essen (www.anleihencheck.de) - Nach wie vor nimmt die Wahrscheinlichkeit weiter zu, dass die EZB abermals expansiver wird, berichten die Analysten der National-Bank AG.Dahinter stehe maßgeblich, dass sich die Inflationserwartungen weit unter der gesetzlich intendierten Zielgröße von 2% bewegen würden: Für das laufende Jahr lägen die Schätzungen bei 1,3% und für das nächste Jahr würden 1,5% erwartet. Die EZB habe - wie von den Analysten der National-Bank AG erwartet - darauf reagiert und ihre Forward Guidance für die Kapitalmärkte angepasst: Die Leitzinsen bis zur Jahresmitte 2020 auf den aktuellen Niveaus belassen. Zudem schließe die Bank weitere expansive Maßnahmen nicht aus. Insgesamt würden die Analysten der National-Bank AG davon ausgehen, dass eine Veränderung des Inflationsbildes in Europa ein wesentlich höheres Wachstum in Europa voraussetze. Solange also der Handelskonflikt so viele Risiken berge und der Brexit als weiterer Belastungsfaktor hinzukomme, habe die EZB kaum Anreiz, ihren Kurs zu verändern. ...

