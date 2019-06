Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA herrschen Konjunktursorgen vor, die mit den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftszahlen nur schwer zu erklären sind, so die Analysten der Helaba.Zwar würden die Stimmungsindikatoren derzeit nicht auf einen Anstieg der konjunkturellen Dynamik schließen lassen, klare Hinweise auf eine nachlassende Wirtschaftskraft gebe es aber ebenso wenig. Zudem befinde sich der Arbeitsmarkt in einer guten Verfassung, auch wenn der Mai-Bericht enttäuscht habe. Seit Anfang dieses Jahres seien jeden Monat durchschnittlich gut 160 Tsd. Stellen neu geschaffen worden. Die Arbeitslosenquote sei historisch niedrig und die Stundenlöhne würden im Trend steigen - wenn auch nicht so stark wie in Anbetracht der Enge des Arbeitsmarktes zu erwarten wäre. ...

