Wegen der Gefahr eines Batteriebrands und einer potenziell fehlerhaften Software des regenerativen Bremssystems müssen in den USA der Audi e-tron und Jaguar I-Pace in die Werkstätten. Insgesamt sind über 3.50o Fahrzeuge betroffen. Von dem freiwilligen Rückruf des Audi e-tron quattro sind in den USA laut den Ingolstädtern 540 Fahrzeuge betroffen, also rund die Hälfte der dort ausgelieferten Fahrzeuge. ...

