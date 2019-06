Ein Blick auf den KMU-Anleihen-Markt von Thomas Mühlberger

Der Markt für KMU-Anleihen zeigte sich auch in den vergangenen Wochen sehr rege. Das Umfeld wird aber schwieriger, die Angst vor einem Konjunktursturz treibt die Kurse der Bundesanleihen in die Höhe. Gerade deshalb könnte ein heißer Sommer bevorstehen.

Wie von uns prognostiziert, nutzte eine Vielzahl an Mittelständlern in den vergangenen Monaten das günstige Umfeld für Transaktionen. Etliche Neuemissionen und Aufstockungen wurden erfolgreich bei Investoren platziert. Neben bekannten Namen wie Hörmann, Behrens oder Metalcorp hat sich mit Terragon auch ein neues Unternehmen aus dem Bereich Immobilien mit großem Erfolg an den Kapitalmarkt gewandt.

Doch der Wind wird langsam wieder rauer. Die Kurse der Bundesanleihen erreichen immer neue Höchststände, die Weltbank erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...