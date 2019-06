Die Aktie von ThyssenKrupp präsentiert sich weiterhin sehr volatil. Zu Wochenbeginn führt der Industriekonzern den DAX mit einem Plus von rund vier Prozent nun wieder an. Für Rückenwind sorgen ausgerechnet gute Nachrichten vom Sorgenkind. Denn in der Stahlsparte könnte das Ende der Talfahrt bevorstehen.

