Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat nach Einschätzung seines Chefs die Talsohle durchschritten. "Wir sind deutlich über den Tiefpunkt hinaus", sagte Max Conze im Interview mit der Welt am Sonntag. An der Börse kommen Conzes Worte gut an - der Aktienkurs nähert sich so langsam der bedeutenden 16-Euro-Marke.

