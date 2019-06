Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 345 auf 351 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die beiden französischen Luxusgüterkonzerne LVMH und Kering dürften ein starkes operatives Geschäft im ersten Halbjahr verzeichnen, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei LVMH sollten die Marken Louis Vuitton und Dior mit ihrem organischen Wachstum besonders hell scheinen./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2019 / 15:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-06-11/11:47

ISIN: FR0000121014