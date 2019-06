Bonn (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt hat im Mai deutlich an Dynamik eingebüßt, so die Analysten von Postbank Research. Wie am Freitag bekanntgegeben worden sei, habe sich der Stellenaufbau gegenüber dem Vormonat auf nur noch 75 Tsd. belaufen. Dies sei der drittniedrigste Wert der letzten drei Jahre. ...

