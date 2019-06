Die scharfe Korrektur der Nel-Aktie (WKN: A0B733) geht in einen rigorosen Sell Off über. Auf dem Handelsplatz Tradegate markiert der Wasserstoffwert am Dienstag erst bei 0,525 Euro seinen Tiefpunkt - ein Verlust von -29,6% gegenüber dem Schlusskurs von Freitag bei 0,75 Euro. Womöglich eine gute Chance für Ballard Power (WKN: A0RENB) und Powercell Sweden (WKN: A14TK6) Boden gut zu machen.

Der Grund für den heutigen Absturz ist ein Vorfall an der Wasserstofftankstelle Kjørbo außerhalb bei Oslo. Dieser sei nach Nel-Angaben "eingedämmt worden". Die Ursache sei jedoch weiterhin unbekannt. Das Interesse an der Highflyer-Aktie ist nach wie vor riesig. In den ersten drei Stunden auf Tradegate gehen Nel-Anteilsscheine im Wert von fast 18 Millionen Euro über den Brokertresen.

Laut Nel habe es einen "Brand in der Wasserstoffstation Kjørbo" gegeben, der nach wenigen Stunden eingedämmt wurde. Der Vorfall sei Nel zufolge "unter Kontrolle". Die Behörden ermitteln. Nel-CEO Jon André Løkke kommentiert:

Wir sind dankbar für die schnelle Arbeit der Einsatzkräfte ...

