Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt am Donnerstag ihre mit Spannung erwartete Juni-Sitzung ab, so die Experten von Union Investment.Die maßgeblichen Zinssätze (Hauptrefinanzierungssatz 0,0 Prozent; Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 Prozent; Einlagensatz minus 0,4 Prozent) seien dabei unverändert geblieben. Auf die sich im Euroraum zu beobachtende Eintrübung der Wirtschaftsentwicklung habe die EZB aber mit Maßnahmen reagiert, wenngleich in geringerem Ausmaß als von einigen Marktakteuren erwartet. Neben eher generösen Refinanzierungskosten für die ab dem Herbst anstehenden langfristigen Tendergeschäfte (TLTROs) sei der Zinsausblick (Forward Guidance) der Lage entsprechend angepasst worden. Dabei werde die EZB die Leitzinsen für das gesamte erste Halbjahr 2020 unverändert belassen. Eine Erhöhung für die kommenden zwölf Monate sei somit ausgeschlossen. ...

