Köln (www.fondscheck.de) - Im Juli startet der Kölner Fondsspezialist Sauren eine gemeinsame Vermögensverwaltung mit der Augsburger Aktienbank, so Sauren in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit ist es Beratern und Anlegern möglich, an dem bewährten personenbezogenen Investmentansatz von Sauren "Wir investieren nicht in Fonds - wir investieren in Fondsmanager" im Rahmen einer Vermögensverwaltung zu partizipieren. Die drei modernen Multi-Asset-Strategien bieten Anlegern einen einfachen Zugang zu breit diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolios mit unterschiedlichen Rendite/Risiko-Profilen - von "konservativ plus" über "ausgewogen" bis "dynamisch". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...