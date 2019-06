Auf dem UITP Global Public Transport Summit in Stockholm hat Scania ein selbstfahrendes und vollelektrisches Konzeptfahrzeug gezeigt, das modular für die verschiedensten Transportaufgaben in Städten geeignet sein soll. Die Anforderungen für das Konzept NXT umschreibt Scania so: Das Fahrzeug könne zum Beispiel morgens Pendler zur Arbeit bringen (und abends wieder nach Hause), tagsüber Waren ausliefern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...