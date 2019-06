++ Deutsche Aktien outperformen zu Beginn des Handels am Dienstag ++ DE30 könnte 12.300 Punkte-Marke in Augenschein nehmen ++ Fusionsgespräche zwischen Commerzbank und ING gescheitert? ++Die europäischen Aktienindizes eröffneten am Dienstag höher und ignorierten die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für chinesische Waren. Diese könnten in Kraft treten, falls Xi Jinping sich während des G20-Treffens in Japan nicht mit Trump treffen sollte. Der DE30 schneidet in den ersten Handelsminuten besser ab als seine europäischen Konkurrenten. Dies sollte jedoch nicht überraschen, da der deutsche Aktienmarkt gestern aufgrund des Pfingstmontags geschlossen blieb und die Aufwärtsbewegung verpasste, die sich durch die europäischen Märkte zog. Daher könnte die heutige Outperformance als "Aufholprozess" zum Rest Europas angesehen werden. Nach einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...