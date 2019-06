Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Akzo Nobel von 85,08 auf 85,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Farben- und Spezialchemiekonzern sei auf gutem Weg, mehr als 60 Prozent seiner Marktkapitalisierung im Zeitraum 2019 bis 2023 an die Aktionäre auszuschütten, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie gehöre in puncto Chancen und Risiken zu den attraktivsten europäischen Chemiewerten./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / 05:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-06-11/12:13

ISIN: NL0013267909