Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Novo Nordisk anlässlich der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen belassen. Die auf der ADA-Tagung bislang vorgestellten klinischen Studiendaten des Insulinherstellers hätten seine optimistische Einschätzung der Aktie gestützt, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / 05:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-06-11/12:14

ISIN: DK0060534915