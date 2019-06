Unterföhring (ots) -



"Der Schnitt, die Special Effects und die darstellerischen Leistungen sind so auf den Punkt, dass man den Ereignissen in diesem Flugzeug an jenem Januar-Tag wohl kaum je näher sein möchte. 'Sully' ist ein absoluter Triumph!" RICHARD ROEPER, CHICAGO SUN-TIMES



Am 15. Januar 2009 muss der erfahrene Airline-Pilot Captain Chelsey "Sully" Sullenberger (Tom Hanks) nach einem beidseitigen Triebwerksausfall eine schreckliche Entscheidung treffen: Weil Höhe und Geschwindigkeit der Maschine nicht für eine Rückkehr zum New Yorker LaGuardia Airport ausreichen, muss er das Flugzeug in einem verzweifelten und beispiellosen Manöver im eiskalten Hudson-River notlanden ... OSCAR® Gewinner Clint Eastwood verarbeitete das "Wunder vom Hudson" in einem packenden Drama, das von Tom Hanks als wahrem Helden in der Titelrolle mit großer Glaubwürdigkeit und Integrität getragen wird ... SAT.1 zeigt "Sully" am Sonntag, 16. Juni 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"Sully" Am Sonntag, 16. Juni 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2016 Genre: Drama Regie: Clint Eastwood



