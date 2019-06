Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Glencore auf "Neutral" mit einem Kursziel von 300 Pence belassen. Eine Erholung der Aktie sei angesichts der geopolitischen Spannungen und der zahlreichen unternehmensspezifischen Fragezeichen zunächst nicht zu erwarten, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erst wenn die weitere Entwicklung des Rohstoffunternehmens besser absehbar sei, dürfte der Wert neue Impulse erhalten./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2019 / 01:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-06-11/12:16

ISIN: JE00B4T3BW64