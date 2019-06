Die Korrekturfahrt der Cannabis-Aktien scheint beendet. Zumindest haben sich einige Werte zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Den Anfang machte in der vergangenen Woche die Aktie der Cronos Group. Das Papier konnte massiv zulegen, nachdem Analyst Christopher Carey von der Bank of America Merrill Lynch die Aktie von "sell" auf "buy" sogar doppelt hochgestuft hat. Das Kursziel sieht er bei 20 US-Dollar. Das Analystenhaus glaubt, dass Cronos durch die Markteinführung von Cannabidiol-Produkten (CBD) in den USA einen Schub bekommen wird, der durch die Partnerschaft mit dem Tabakgiganten Altria Group voll ausgeschöpft werden könne. Ohnehin sieht sich Cronos für einen möglichen Markteintritt in den USA bestens gerüstet. Wie der Vorstandsvorsitzende von Cronos, Mike Gorenstein, vor Kurzem erklärte, will sein Unternehmen in Bezug auf einen CBD-Start in den USA "aggressiv" vorgehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...