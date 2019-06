Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 16,10 auf 16,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf einer Informationsveranstaltung habe sich der Zuckerkonzern optimistisch zur Zuckerpreisentwicklung ab Oktober 2019 gezeigt, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Problem von Südzucker seien derzeit alte Kontrakte aus Zeiten der Überversorgung im Jahr 2018. Seitdem habe sich die Situation aber deutlich verändert./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-06-11/12:38

ISIN: DE0007297004