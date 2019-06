An der Wall Street dürfte es auch am Dienstag weiter nach oben gehen. Nachdem am Vortag die Beilegung des US-Handelsstreits mit Mexiko die Kurse angetrieben hatte, dürften nun die Hoffnungen auf staatliche Infrastrukturausgaben in China für Gewinne sorgen. Peking will die Lokalregierungen bei der Finanzierung von Großprojekten über Zweckanleihen besser unterstützen. Es sei eine "signifikante Änderung der Politik", so die Citigroup. Zuletzt hatten sich die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA in den chinesischen Konjunkturdaten immer stärker bemerkbar gemacht.

Der Future auf den S&P-500 liegt aktuell mit 0,5 Prozent im Plus. Für den Dow-Jones-Index deutet sich der siebte Handelstag in Folge mit Gewinnen an.

Daneben bleiben die Blicke der Investoren auf die US-Notenbank gerichtet, nachdem zuletzt verstärkte Zinssenkungsspekulationen die Märkte angetrieben hatten. Dabei werde vor allem auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gewartet. "Jedwede schwächere Daten, die darauf hindeuten, dass sich die US-Konjunktur verlangsamt und eine Zinssenkung um 25 Basispunkte notwendig machen, werden von den Anlegern sehr genau beobachtet", sagt Portfolio-Manager Andrew Harman von First State Investments. Am Freitag hatte der US-Arbeitsmarktbericht für Mai enttäuscht, als nicht einmal halb so viele Stellen wie prognostiziert geschaffen wurden.

"Schwache Daten zu Wachstum, Inflation und Beschäftigung sind für eine datenabhängige Fed eine ziemlich gute Rückendeckung gegen die Befürchtung, dass die Fed übermäßig von US-Präsident Trump beeinflusst wird", so Kate Nixon, Chief Investment Officer bei Northern Trust Wealth Management. Trump hatte wiederholte eine Zinssenkung durch die US-Notenbank gefordert.

Für Bewegung könnten vor diesem Hintergrund auch die US-Erzeugerpreise für Mai sorgen. Hier wird mit einer leichten Zunahme um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gerechnet. In der Kernrate, also ohne die volatilen Bestandteile Nahrungsmittel und Energie, wird ein Plus von 0,2 Prozent erwartet.

Mit einem Kurssprung dürfte die Aktie von Casey's General Stores in den Handel starten. Im vierten Quartal verdiente die Einzelhandelskette 25,2 Millionen Dollar bzw. 68 Cent je Aktie. Analysten hatten nach 51 Cent im Vorjahr lediglich 46 Cent erwartet. Auch die Konsensschätzung für den Umsatz von 2,12 Milliarden Dollar übertraf das Unternehmen mit 2,18 Milliarden Dollar. Die Aktie ist vor der Startglocke noch nicht aktiv, nachbörslich ging es um 10,6 Prozent nach oben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2019 06:26 ET (10:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.