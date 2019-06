Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Aktie des Maschinenbauers gehöre mittlerweile zu ihren "Top Picks" in Europa, schrieben Analyst Lars Brorson und seine Kollegen vom Aktienstrategie-Team in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Initiativen des neuen Konzernchefs Stefan Klebert seien ein erster Schritt gewesen, um das Vertrauen bei Investoren wiederherzustellen. Im wichtigen Geschäft mit der Milchindustrie dürfte in diesem Jahr die Talsohle erreicht werden./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2019 / 21:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2019 / 06:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-06-11/13:08

ISIN: DE0006602006