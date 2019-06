Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklung der US-Verbraucherpreise (Mi., 12.06., 14:30 Uhr) zeichnet sich seit einiger Zeit durch gepflegte Langeweile aus, so die Analysten von Postbank Research.Die Kerninflationsrate bewege sich seit über einem Jahr in einem sehr engen Band, das knapp oberhalb der Marke von 2% liege. Die gesamte Inflationsrate werde dagegen gelegentlich durch die Energiepreise etwas durchgeschüttelt. An diesem grundlegenden Bild sollte sich auch im Mai nichts geändert haben. Die Analysten von Postbank Research würden mit einem Anstieg der Kernverbraucherpreise um 0,2% gegenüber dem Vormonat rechnen, wobei die Kerninflationsrate bei 2,1% verharren sollte. Die Verbraucherpreise einschließlich Energie und Nahrungsmitteln sollte gegenüber April um 0,1% gestiegen sein, bei einem Rückgang der Inflationsrate von 1,9% auf 1,8%. (11.06.2019/alc/a/a) ...

