Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29/ WKN A12UP2) hat einen wichtigen Schritt in Vorbereitung auf die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 12. Juni 2019 abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...