Hamburg (ots) - PK und Bildtermin zur Erstunterzeichnung der Arbeitgeber-Deklaration positivarbeiten am 12.6.2019, 11 Uhr



Diese Aktion sucht ihresgleichen: Mehr als 50 Unternehmen und Organisationen unterzeichnen morgen in Hamburg eine Deklaration gegen Diskriminierung von Menschen mit HIV im Arbeitsleben - als Auftakt zum Deutsch-Österreichischen AIDS-Kongress (DÖAK), der am Donnerstag beginnt.



Wir laden ein zur Pressekonferenz mit Bildtermin am 12.6.2019, 11 Uhr im Reichshof Hamburg - Curio Collection by Hilton Kirchenallee 34-36 20099 Hamburg



Die Unterzeichnung erfolgt im Hotelfoyer auf Acrylglaswänden. Anwesend sind u.a. Vertreter von Accenture, Bosch, IBM, Daimler, Deutsche Bank, NDR, PwC, SAP, der Stadt Hamburg und der Aidshilfe Hamburg.



Zur vollständigen Einladung mit Informationen zum Podium und zum Thema: https://www.presseportal.de/pm/14407/4288847



Wir freuen uns über Ihre Anmeldung an holger.wicht@dah.aidshilfe.de.



Pressekontakt: Deutsche Aidshilfe Holger Wicht, Pressesprecher Tel. (030) 69 00 87 - 16 holger.wicht@dah.aidshilfe.de www.aidshilfe.de