Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen. Eine Zusammenlegung der Sendemasten in Italien mit dem entsprechenden Bereich von Telecom Italia könnte Vodafone 2,4 Milliarden Euro an Barmitteln in die Kassen spülen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des britischen Telekomkonzerns sei eine günstige Möglichkeit, in Telekominfrastruktur zu investieren./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2019 / 08:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BH4HKS39