Seit Jahren stecken Microsoft (WKN:870747) und Sony (WKN:853687) in einer Konkurrenzschlacht im Gaming-Bereich. Generation für Generation haben es sich ihre Xbox- und PlayStation-Konsolen zur Aufgabe gemacht, Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt für sich zu gewinnen. Als die beiden Unternehmen im vergangenen Monat eine Spielepartnerschaft ankündigten, waren alle überrascht - einschließlich Sonys eigenem PlayStation-Team, so ein Bericht von Bloomberg. Bei einer so langen Geschichte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...