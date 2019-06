Europäische Unternehmen gehen zunehmend von einer Rezession in naher Zukunft aus, da die Forderungsausfälle im Jahr 2018 deutlich gestiegen sind, so berichtet es Elliot Smith für "CNBC". Laut eines Berichts des schwedischen Forderungskäufers Intrum, haben europäische Unternehmen für 2018 gut 2,31 Prozent Forderungsausfälle als Anteil am Gesamtumsatz gemeldet. Im Jahr zuvor lag der Anteil noch bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...