Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Aktie des Logistikkonzerns gehöre zu ihren "Top Picks" in Europa, schrieben Analystin Rishika Savjani und ihre Kollegen vom Aktienstrategie-Team in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank seiner globalen Aufstellung und vergleichsweise starker Integration könne der Konzern schneller als der Markt wachsen, was auch positiv auf die Gewinnentwicklung durchschlagen sollte./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2019 / 21:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2019 / 06:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-06-11/13:45

ISIN: DE0005552004