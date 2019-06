Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prudential auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1761 Pence belassen. Die Meetings mit rund 50 Investoren in ganz Europa hätten seine positive Einschätzung des Versicherungssektors bestätigt, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unter den Konglomeratsaktien sei derzeit Axa der bevorzugte Wert des Kapitalmarktes, längerfristig stünden jedoch die Papiere von Allianz und Zurich ganz oben in der Anlegergunst. Unter den britischen Assekuranz-Titeln bevorzugten die Investoren unter anderem Prudential./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2019 / 20:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-06-11/13:49

ISIN: GB0007099541