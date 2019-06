Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Schneider Electric von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Elektro-Konzern zeichne sich durch sein fokussiertes Angebot aus, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Unternehmen dürfte seine Wettbewerber auch künftig hinter sich lassen. Schneider sei sein Favorit in der europäischen Elektronikbranche./mf/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2019 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-06-11/13:53

ISIN: FR0000121972