Original-Research: FCR Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu FCR Immobilien AG Unternehmen: FCR Immobilien AG ISIN: DE000A1YC913 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 11.06.2019 Kursziel: 26 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 25,00 auf EUR 26,00. Zusammenfassung: Die kürzlich gemeldeten Q1-KPIs zeigen, dass 2019 hervorragend gestartet ist. Dank hoher Veräußerungserlöse erreichte der FFO 2 im ersten Quartal EUR 4,2 Mio. und übertraf damit bereits das Ergebnis von 2018 (EUR 4,1 Mio.). Das Unternehmen kontrolliert jetzt Gewerbeimmobilien im Wert von +EUR 260 Mio., während der NAV-Wert bei EUR 94 Mio. (Vorjahr: EUR 89 Mio.) liegt. Zur Finanzierung des Akquisitionswachstums hat FCR mit einer neuen Anleihe bisher Nettoerlöse in Höhe von EUR 13,6 Mio. erworben, und die jüngste Hauptversammlung genehmigte eine Dividende von EUR 0,35 für 2018. Angesichts des guten Starts in das erste Quartal, der gut gefüllten Pipeline und ausreichender Finanzkraft haben wir großes Vertrauen in unsere kurzfristigen Prognosen. Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR 26 (zuvor: EUR 25) nachdem wir unser Modell nach vorne gezogen haben. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen. First Berlin Equity Research has published a research update on FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 25.00 to EUR 26.00. Abstract: Recently reported Q1 KPIs showed that 2019 is off to an excellent start. Thanks to strong disposal income, FFO 2 reached EUR 4.2m in Q1, which already tops the 2018 result (EUR 4.1m). The company now controls +EUR 260m in commercial properties, while NAV stands at EUR 94m (YE: EUR 89m). In April, FCR launched a new corporate bond netting proceeds of EUR 13.6m thus far to finance acquisition growth, and a EUR 0.35 dividend for 2018 was approved by the recent AGM. The good start to Q1, a full pipeline and ample financing give us a high degree of confidence in our near-term forecasts. We increase our price target to EUR 26 (old: EUR 25) after rolling our model forward. Our rating remains Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18281.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2019 07:37 ET (11:37 GMT)