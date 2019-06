IRW-PRESS: Roadman Investments Corp.: Roadman Investments unterzeichnet Start-up-Beratungsabkommen mit Champignon Brands Inc.

11. Juni 2019, Vancouver (British Columbia). Roadman Investments Corp. (TSX-V: LITT, FWB: 1QD, OTC: RMANF) (Roadman Investments oder das Unternehmen) hat ein Start-up-Beratungsabkommen (das Beratungsabkommen) mit Champignon Brands Inc. (Champignon) unterzeichnet. Champignon ist ein Unternehmen aus British Columbia, das sich mit dem Wiederverkauf von Kunstpilzen über E-Commerce-Vertriebskanäle beschäftigt.

Um mehr über Champignon Brands Inc. zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://champignonbrands.com/

Das Beratungsabkommen ermöglicht es dem Unternehmen, Start-up-Unternehmen zu beraten, einschließlich der Prüfung potenzieller Transaktionen, der Unterstützung bei Einzelhandels- und E-Commerce-Initiativen sowie der Präsentation strategischer Partner. Gemäß den Bedingungen des Beratungsabkommens wird Champignon dem Unternehmen für jeden fünfstündigen Block von Beratungsleistungen, die vom Unternehmen oder dessen Vertretern erbracht werden, 1.000 Dollar bezahlen (bis zu einem Höchstbetrag von 20.000 Dollar in einem Monat) (die Gebühr). Das Unternehmen hat auch Anspruch auf den Erhalt von Incentive-Optionen.

Gemäß den Bedingungen des Beratungsabkommens kann das Unternehmen Gelder im Austausch für zinslose Schuldscheine vorauszahlen, die an das Unternehmen zu bezahlen sind. Das Unternehmen ist zurzeit keine Verpflichtungen eingegangen, Vorschüsse zu leisten. Falls der Gesamtbetrag der Vorschüsse, der erstattungsfähigen Ausgaben oder der ausstehenden Gebühr 50.000 Dollar übersteigt, hat das Unternehmen die folgenden Rechte:

(1) Ernennung eines Directors (vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen des Unternehmens), Einsicht in die Aufzeichnungen sowie Teilnahme an Sitzungen und Verhandlungen

(2) Vorkaufsrecht hinsichtlich der Beteiligung an zukünftigen Eigenkapitalangeboten zu einem Preis von mindestens 0,05 Dollar pro Aktie

(3) Auf Anfrage die Gewährung eines allgemeinen Sicherungsrechts an den Aktiva von Champignon sowie die Benachrichtigung des Unternehmens, bevor anderen Parteien Sicherungsrechte gewährt werden

(4) Das Unternehmen und Champignon sind voneinander unabhängig und es wurden keine Wertpapiere an eine der Parteien emittiert.

Über Roadman Investments

Roadman Investments Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung von und der Zusammenarbeit mit Start-up-Unternehmen, um durch den taktischen Einsatz von Kapital in den Bereichen Ressourcen, Landwirtschaft, Finanzdienstleistungen, Technologie sowie Gesundheit und Wellness Kapital zu generieren und Renditen für seine Aktionäre zu erzielen.

