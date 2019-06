Wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China schwächt sich der Yuan gegenüber dem Dollar weiter ab - und nähert sich einer gefährlichen Marke.

Die Schwäche der chinesischen Währung Yuan hält an. Diesen Dienstag sank die Währung der weltgrößten Volkswirtschaft gegenüber dem Dollar auf 6,93. Damit nähert sich der Yuan der Marke von sieben Dollar - einem Wert, den die kontinentalchinesische Währung zuletzt während der Finanzkrise im Jahr 2008 erreicht hatte.

Seit der Eskalation im Handelsstreit mit den USA ist der Yuan unter Druck geraten. Gegenüber dem Dollar hat er sich seit Jahresbeginn von 6,65 auf 6,9 Yuan abgeschwächt. Diesen Dienstag drückten Spekulationen, die chinesische Zentralbank könne die Marke von sieben Dollar aufgeben, weiter auf den Wechselkurs.

Üblicherweise wacht die chinesische Zentralbank PBoC darüber, dass sich der Yuan in einem engen Band gegenüber dem Dollar bewegt. Doch kürzlich hatte der chinesische Notenbankgouverneur, Yi Gang, eine gelockerte Geldpolitik in Aussicht gestellt. Er sagte in einem Interview mit Bloomberg, dass es für den Wechselkurs des Yuan "keine rote Linie" gebe. An den Märkten gilt beim Wechselkurs die Marke von sieben Yuan für einen US-Dollar als entscheidend.

Die chinesische Notenbank hat diese Marke bereits mehrmals verteidigt - zum Beispiel 2016 und im Sommer 2018, als der Yuan besonders unter Druck ...

