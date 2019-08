US-Staatsanleihen haben am Freitag an die deutlichen Vortagsgewinne angeknüpft. Angesichts des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China blieben die als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere gefragt. Entsprechend ging es für die Renditen weiter nach unten.

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstag neue Strafzölle gegen China angekündigt hatte, machte Peking am Freitag deutlich, dass es in diesem Fall mit Gegenmaßnahmen reagieren werde. Die Auswirkungen des Konflikts gelten als große Gefahr für die Weltwirtschaft. Der monatliche amerikanische Arbeitsmarktbericht fiel unspektakulär aus.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 100 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,72 Prozent. Fünfjährige Anleihen lagen 2/32 Punkte höher bei 100 12/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,67 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 12/32 Punkte auf 104 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,85 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 1 4/32 Punkte auf 110 8/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,39 Prozent./bgf/gl/he

AXC0240 2019-08-02/21:12