Boston (www.fondscheck.de) - Barings, einer der weltweit größten diversifizierten Immobilienanlagemanager, gibt den Erwerb des Bürogebäudes "Corso di Porta Vigentina 9" ("die Immobilie") in Mailand, Italien, bekannt, so Barings in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...